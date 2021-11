Un stage de basket 100% féminin pour les 11-18 ans en Martinique… en anglais

Du 4 au 7 novembre 2021, l’IMS (l'Institut Martiniquais du Sport) du Lamentin accueille un camp de basketball pour les filles passionnées de la discipline âgées de 11 à 18 ans. Ce stage combine des cours et des entraînements, en langue anglaise, avec des coachs américains et français.

Guy Etienne •

Un camp de basketball se déroule du 4 au 7 novembre 2021 à l’IMS du Lamentin. Cette initiative de UP From Basketball en partenariat avec l’ASC Aigle Noir du Gros-Morne et le Caribbean Sport Nation de Guadeloupe, est réservée exclusivement aux filles âgées de 11 à 18 ans. Une quarantaine de joueuses sont inscrites.

L’objectif de l’organisation est de "développer le basket féminin (…) en rendant accessible une approche pédagogique innovante dispensée par des experts de la discipline". Ce sport partage aussi des valeurs.

Le développement du Basket-ball passe avant tout par la diffusion d’une image positive qui permette à chacun de s’identifier et de s’attacher aux acteurs des différents Championnats. La construction de cette image se fait par la mise en avant de valeurs chères aux publics tels que le respect, la fraternité, la solidarité, la loyauté, le fair-play, la tolérance, le courage, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe permettant un spectacle sportif de qualité, attractif et accessible au plus grand nombre. De cette manière, ces valeurs doivent être protégées et encouragées. (ffbb.com – extrait de la charte éthique du basketball)

Formation en anglais

Pour animer ce stage de 4 jours, quatre entraîneurs (Olivier Magloire de l’Asc Aigle Noir, Sylvain Charlery du Cygne Noir et Clara Ostré entraîneuse rémoise), ainsi que l’américaine Britnea Moore et une enseignante d’anglais (Sylvie Lejuste) ont été conviés par les organisateurs. Particularité de la formation, les cours et les entraînements seront dispensés en anglais.

Nos ambitions : Développer l’approche américaine des entraînements dans les mœurs créoles, créer des relations avec les centres de formation hexagonaux et les structures éducatives américaines, développer l’épanouissement personnel en favorisant les échanges interculturels... (L’organisation)

L’organisation envisage également une participation des adolescentes martiniquaises les plus prometteuses au "West Coast Exposition Travel Tour 2022", en Californie, en Arizona et dans le Nevada, un camp prévu du 09 au 29 juillet 2022.

En attendant, les jeunes passionnées de l’île devront montrer ce qu’elles ont dans le ventre durant les 4 jours, partagés entre cours d’anglais, entraînement spécifique individuel (tir, manipulation de balle, passe et démarquage). "L’intitulé du cours d’anglais sera essentiellement basé sur le basket" précise le staff, une formation qui se déroulera "dans le respect des gestes barrières".