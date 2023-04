Un "Ti punch poétique" à Paris, pour le 15e anniversaire de la mort du poète martiniquais Aimé Césaire

A l'occasion de la 15e année de la disparition d’Aimé Césaire, ce lundi 17 avril 2023, se tient dans le 6e arrondissement de Paris, la seconde édition du "Ti punch poétique" à la Rhumerie. Les marraines et parrains de ce rassemblement culturel en mémoire du chantre de la négritude, déclament les textes du poète.

Daniel Betis •

Le 17 avril 2008, le poète et homme politique Aimé Césaire tirait sa révérence à l’âge de 95 ans. Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe (au Nord de la Martinique), d’une fratrie de 7 enfants, l’écrivain Député-Maire, figure emblématique et majeure de la vie politique martiniquaise pendant plusieurs décennies, est l’un des pères du concept de la négritude.

A l'initiative de Jean Benoît Desnel (Idem), la 2e édition de cette manifestation culturelle, lundi 17 avril 2023 à la rhumerie dans le 6e arrondissement de Paris, vise non seulement à valoriser la Martinique et son panel d'écrivains connus et reconnus à travers le monde, (Frantz-Fanon, Edouard Glissant, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Suzanne Dracius...), mais aussi à rencontrer son lectorat.

(Voir la vidéo de l'éditeur Jean Benoît Desnel, organisateur du rendez-vous)

Jean Benoit DESNEL (éditions IDEM) créateur du "Ti-punch poétique. • ©Daniel BETIS

Les marraines et parrains lecteurs de la soirée

Ils sont plusieurs marraines et parrains à s'être donnés rendez-vous pour lire à voix haute des textes de Césaire, mais aussi de Leon-Gontran Damas et de Léopold Sédar Senghor.

Suzanne Dracius, se revendique mulâtresse "kalazaza" (mélange issu de tous ces peuples venus de France, de l’Inde, d’Afrique, de la Caraïbe et de Chine).

Professeur de lettres classiques à l’issue d’études à la Sorbonne, cette martiniquaise a été finaliste du Prix du Premier Roman avec "L’autre qui danse", publié chez l’éditeur parisien "Seghers". Elle s’est fait connaître avec succès en France, aux États-Unis, en Italie et en Allemagne pour ses ouvrages divers (romans, poésies, théâtre et nouvelles).

Aimé Césaire en entretien avec Suzanne Dracius • ©collection privée

Prix Virgile 2019 pour son oeuvre et son engagement, elle a connu l'immense auteur Aimé Césaire.

Daniel Illemay, un enfant de Trénelle à Fort-de-France, a souvent croisé durant sa jeunesse l’homme politique et l’homme de lettres.

Après avoir fait carrière dans la police, le commandant Illemay, fasciné par le chantre de la négritude, s’est lancé dans la poésie. Son neuvième bouquin intitulé "Fulgurances Tropicales" est paru chez "Idem éditions" en 2023, (mention spéciale du jury du Prix de la Plume antillaise et d’Ailleurs). Il demeure une fenêtre ouverte sur le monde actuel et la notion du "vivre ensemble".

Daniel Illemay, à droite sur la photo, avec en fond le poète Aimé Césaire. • ©DR

Tchisséka Lobelt, guyanaise d'iorigine, est la créatrice du premier salon du livre de Guyane (qui perdure) avec l’association "promolecture". elle est la cheville ouvrière du développement du livre, de la lecture et de la découverte d’auteurs francophones de renom à Cayenne et sa région frontalière de Mappa, au Brésil.

Elle s’est donnée pour mission de mettre en exergue les primo-écrivains Guyanais, ce d’autant que ce pays a produit des écrivains de renom, comme Léon Gontran Damas, un des artisans de la négritude, René Maran, Goncourt en 1921 ou enciore Serge Patient.

Jacques Martial, homme de théâtre, acteur, metteur en scène, connu du grand public dans la série policière télévisée "Navarro" est un ambassadeur littéraire qui fait vivre depuis des années, l’œuvre de Césaire à travers ses lectures théâtrales.

Beaucoup ont en mémoire "le cahier d’un retour au pays natal" qu’il a mis en scène en 2003 et qu’il déclame avec passion et intensité. Adjoint à la mairie de Paris, il est depuis 2022, en charge des Outre-mer.

Le comédien et metteur en scène Jacques Martial lors de l'interprétation d’un extrait du Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire à Montreuil (93), le 26 juin 2013. • ©Philippe Triay / France Télévisions

Les autres marraines et parrains sont la chorégraphe guadeloupéenne de danses contemporaines Chantal Loial (de la Cie Difé kako), fondatrice et organisatrice du "Mois Kréol", un festival des langues et cultures créoles, lequel a permis la visibilité sur le territoire hexagonal des cultures de l’Outre-mer français

Dominique Loubao, est d’origine africaine. il est membre de "la Plume Noire", l’une des premières associations organisatrices à Paris d'un salon du livre des littératures du Sud, doté du "Prix Senghor du premier roman francophone et francophile".

Portrait de Chantal Loïal, danseuse et chorégraphe guadeloupéenne • ©Peggy Fargues

Jyb alias Jean-Yves Bertogal, poète slameur, champion de France de Slam en 2015 et l'auteure Véronique Larose seront également présents.

Ce "Ti -punch poétique" se savoure gratuitement de 19h30 à 23h30, Boulevard Saint Germain (Metro Mabillon.