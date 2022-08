Une aide financière pour préparer un concours dans la fonction publique, la préfecture de Martinique lance la campagne

La campagne 2022-2023 des "Bourses Talents" a débuté en Martinique. Ce dispositif initié par le gouvernement dans le cadre du "Plan Talent du Service Public", est "destiné prioritairement aux candidats qui, du fait de leur situation géographique, sociale et familiale, ne disposent pas des mêmes chances que les autres, pour accéder à des préparations de qualité".

Notre fonction publique doit redevenir le symbole qu’elle a été durant près d’un siècle : un élément fondateur de notre ascenseur social républicain, un lieu de sens et de service de l’intérêt général. Tous ceux qui aspirent à servir l’intérêt général - qu’ils soient dans les quartiers, dans la périphérie des villes ou dans nos campagnes - doivent avoir cette chance (…). Notre ambition est de trouver et de former des hauts fonctionnaires qui ressemblent davantage à la diversité sociale et territoriale de notre pays.