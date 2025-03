Une exposition sur Lisette Malidor inaugurée au musée d'Ethnographie à l’occasion de la Journée des droits des femmes

Samedi 8 mars, à l’occasion de la journée des droits de la femme, était inauguré l’exposition consacrée à Lisette Malidor, l’icône du Music-hall, au Musée d'histoire et d'ethnographie à Fort-de-France. Originaire de la commune de Saint-Joseph, la meneuse de revues a brillé sur les scènes du Moulin rouge du Casino de Paris et des Folies Bergères durant des décennies.

Dans les enceintes du Musée d’histoire et d’ethnographie de la Martinique, (situé au boulevard du Général de Gaulle) Lyne Rose Beuze, conservatrice en chef de musée et directrice des sites et domaines de la Collectivité Territoriale de Martinique a accueilli un parterre d’invites.

Un parterre d'invités pour l'inauguration de l'expostion consacré à Lisette Malidor • ©Daniel BETIS

Lyne Rose Beuze a retracé l’histoire de cette Martiniquaise née en 1944, d’une fratrie de 8 enfants, son départ pour Paris sous l'influence d’une tante qui y avait travaillé.

Avec minutie, elle mit en exergue le parcours de Lisette, les affres de la solitude, mais aussi cette volonté et détermination de réussir.

L'assistance écoutait avec délectation, au premier plan le réalisateur du film sur Lisette Malidor, Pierre Yves hampartzoumian • ©Daniel BETIS

Un parcours atypique en plusieurs étapes avec des rencontres providentielles

Dans sa présentation complète, la conservatrice expose sur celle qui a brillé de mille feux sur le plan national et international. Arrivée à Paris, Lisette Malidor enchaîne de petits emplois, suit des cours d’esthéticienne, de manucure et de coiffure et décroche son diplôme.

Lyne Rose Beuze montre la combativité de cette grande dame qui doit affronter plusieurs situations, celle d’être une femme dans un monde d'hommes et celle d’être noire. Mais les rencontres diverses et providentielles : Jacques Valèze patron charismatique (proche des communistes) lui ouvre les portes de la coiffure, celle avec M. Leblanc Responsable d’une société, de vente de programmes et de glaces des théâtres de Paris lui ouvre les portes du Casino de Paris comme vendeuse.

Enfin, celle avec le chorégraphe Roland Petit, lui permet au prix d’un travail colossal d’intégrer la revue du Casino.

Une exposition à la dimension de l'artiste

L"inauguration de l'Exposition consacrée à Lisette Malidor au Musée d'Histoire et d'ethnographie • ©Daniel BETIS

On apprend tout sur celle qui a brillé de mille feux, on découvre sa vie, son espace, son jeu scénique et le bonheur qu'elle imprime sur scène. On revoit des images de sa longue carrière de music-hall.

Le Casino de Paris, puis la scène du Moulin Rouge comme meneuse de revue tête d’affiche, son nom résonne dans le Tout-Paris, puis les Folies Bergères, l'exposition est magnifique. Lisette Malidor, elle-même n'en revient pas.

Lisette Malidor émue à l'exposition • ©Daniel BETIS

Cette exposition est vivifiante, elle retrace les débuts modestes d'une Martiniquaise et sa consécration sur le plan national et international. Les visiteurs étaient conquis et ont beaucoup appris.

Barcha Bauer explique sa démarche • ©Daniel BETIS

La joie du personnel du Musée et de sa Directrice

Lyne Rose Beuze s'est félicitée du travail du personnel de l'institution, du travail accompli. Les visiteurs ont regardé avec plaisir cette exposition de la CTM qui jusqu'au mois de juin 2025 permettra aux écoles et au public de découvrir une artiste comme Lisette Malidor.