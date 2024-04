Une faculté Jean Bernabé baptisée sur le campus de Schoelcher

C'est un hommage qui est rendu ce mardi 16 avril 2024 à l'homme de lettres défenseur de la langue créole, mais également doyen de la faculté des lettres et sciences humaines durant 10 ans (de 1990 à 2000). La faculté Jean Bernabé a été inaugurée sur le campus de Schoelcher.

Professeur agrégé de grammaire et docteur en linguistique, l'on retiendra surtout de Jean Bernabé son travail sur la langue créole. Avec le GEREC (Groupe d’études et de recherches en espace créolophone), il a accompli un travail considérable dont la création CAPES (certificat d'aptitude au professorat du second degré).

Jean Bernabé, pionnier martiniquais du créole dans le monde

Un hommage concerté

Dès octobre 2017, quelques mois après le décès de Jean Bernabé (le 12 avril), 143 intellectuels signent une pétition à l'occasion d'un colloque pour réclamer que la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université des Antilles porte le nom de Jean Bernabé.

Finalement, il faudra attendre quelques années et de nouvelles équipes pour que la décision soit entérinée par le conseil d'administration et la présidence.

C'était la volonté de plusieurs collègues et proches du professeur Jean Bernabé de rebaptiser notre faculté de lettres et sciences humaines du pôle Martinique en faculté Jean Bernabé. Je pense que cela est tellement mérité compte tenu de l'héritage qu'il nous laisse et de l'ensemble de ses travaux en termes de recherches et de formations dans le domaine de la langue créole. Michel Geoffroy, président de l'Université des Antilles, interrogé par Fabienne Léonce.

Au cours de l'inauguration, en présence d'officiels et de la communauté étudiante, un buste du professeur a également été dévoilé.