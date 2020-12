Une initiative en faveur des enfants de Martinique, malades du cancer et hospitalisés

Jean-Claude Samyde •

interview

affiche "je souris à la vie" • ©Cap/FB/Lions

Le simple fait de se rendre dans un hopital dès son plus jeune âge peut être peut etre considéré comme un traumatisme et cela est encore plus valable lorsque l’on est hospitalisé.Le "Lions club Côte Caraïbe" compte sur l'opération "un sourire pour les enfants malades du cancer" pour amélorer le quotidien des enfants hospitalisés. Les équipements iront dans le service d'oncologie pédiatrique de la MFME (Maison de la Femme de la Mère et de l'Enfant).Cette manifestation est menée en concertation avec le comité martiniquais de la ligue contre le cancer. Elle vise à changer les conditions d'hospitalisations des enfants malades du cancer.Une cagnotte est ouverte sur le site : Leetchi. com. Le club service espère amener un peu de joi de vivre et de bien-etres aux jeunes malades.