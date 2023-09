Une journée consacrée au logement et ses problématiques en Martinique : accès, aides, rénovation, indivision…

Les services de l’État et leurs partenaires lancent la "1ère journée du logement" en Martinique, mercredi 27 septembre 2023 au Palais des Congrès de Madiana (de 9h à 17h). C’est l’occasion de s’informer sur "les enjeux cruciaux du logement et les dispositifs d’aide disponibles" dans l’île. Des conférences thématiques sont prévues, parallèlement à la visite d’une vingtaine de stands.

Guy Etienne •

La "1ère Journée du Logement" en Martinique se tient ce Mercredi 27 septembre 2023 au Palais des Congrès de Madiana à Schoelcher. Les acteurs publics et privés œuvrant pour l’accès et le développement du logement pour tous, accueillent le public de 9h à 17h, "l’occasion de s’informer sur les enjeux cruciaux du logement et de découvrir les dispositifs d’aide disponibles" sur le territoire.

Le logement étant l’un des fondamentaux de l’équilibre social et du bien-être, cette Journée a été conçue pour apporter des réponses aux diverses problématiques concrètes que rencontre la population dans l’accès au logement. La préfecture

"Des sujets prégnants"

La réhabilitation et la rénovation énergétique du logement, son assainissement ou son insalubrité, l’indivision, l’accès au logement social, ou encore les risques d’expulsion locative sont des sujets prégnants qui touchent le quotidien de nombreux Martiniquais. Préfecture de Martinique

4 conférences thématiques sont également prévues au menu de la journée. Elles concernent la sortie de l'indivision, l’assainissement, ou encore la rénovation énergétique. Le préfet du territoire, Jean-Christophe Bouvier, donnera le coup d’envoi officiel de cette manifestation gratuite.