Une "Maison des Dys" inaugurée en Martinique au Lycée Schœlcher

Les élèves porteurs de troubles de l’apprentissage pourront trouver refuge deux fois par mois pendant 1h30 derrière les murs de la nouvelle “Maison du Dys” au cœur du lycée Schœlcher.

Un sas de décompression pour permettre aux élèves de mieux gérer leurs troubles. Dans cette “Maison du Dys” se côtoient aussi les professeurs et les parents bien souvent démunis.

Ça permet tout de suite d’avoir une direction pour savoir où se diriger parce qu’au début c’est un combat de tous les jours. Surtout quand on voit les choses quand ils sont petits et que les enfants nous interpellent déjà au départ. L’enfant nous interpelle et on se dit mais je ne sais pas quoi te dire. Donc il faut qu’on sache quoi répondre.