Une marche blanche en hommage au petit Uriel et toutes les victimes de violences par armes en Martinique

C’est le vendredi 23 août 2024 qu'Uriel, le jeune garçon de 5 ans touché d'une balle à la tête à succomber à sa blessure. Il n’est pas la seule victime de violences par armes en Martinique. Depuis quelques années, notamment en 2024, les homicides se multiplient sur l'île. Afin de rendre hommage aux victimes, une marche blanche aura lieu ce samedi 31 août à 15h30 à Fort-de-France.

Lesly-Anne Laviolette (stagiaire) •

Le mercredi 21 août, l’irréparable est arrivé. Un enfant de 5 ans est touché d'une balle à la tête. Le drame s’est déroulé au quartier Route de la folie à Fort-de-France au cours d’un différend entre un frère, une sœur et le compagnon de cette dernière. Armé d’un fusil, il tire en direction du frère et rate sa cible.

C’est le petit Uriel qui est blessé. Il est transporté d'urgence à l’hôpital et succombe à sa blessure deux jours plus tard (23 août). L’auteur présumé du tir est placé en détention provisoire et la sœur du père de la victime, sous contrôle judiciaire. Ce tragique événement a plongé la Martinique dans le deuil.

Il fallait qu’on se réunisse pour exprimer notre douleur. Marc-François Calmo, président de l’APAPAM (Association des Papas de la Martinique)

Une marche blanche ouverte à tous

Afin de rendre hommage à Uriel et "toutes les autres victimes tuées par balles et autres armes", l'association APAPAM a décidé d'organiser une marche blanche le samedi 31 août 2024 à Fort-de-France.

Tout le monde est concerné par cette marche. On a tous envie de crier que c’est douloureux, que ce n’est pas normal qu’il y ait autant de victimes depuis toutes ces années.

Citoyens, associations, politiques et institutions sont appelés à se joindre à cette action de solidarité.

Le but de la marche ce n’est pas de dire que c’est la faute de X ou Y, mais reconnaître que c’est la faute de tout le monde. On est tous responsables de ce qui se passe. Donc j’appelle tout le monde à venir et encore plus ceux qui ont perdu quelqu’un.

Les participants sont invités à s’habiller en blanc afin de faire symboliquement cet hommage.

Une marche symbolique

La marche sera marquée par plusieurs temps forts pour dire "STOP" à la violence. Le départ est prévu à 15h30 à l’angle du boulevard Général de Gaulle et de la Route de la folie à Fort-de-France. Une première halte aura lieu entre la plage de la Française et le Malecon. En ce même lieu, des armes factices en carton seront distribuées puis brûlées dans un chaudron, positionné sur le quai du bord de mer.

Le but, c’est de symboliser le fait qu’on veuille vraiment se débarrasser des armes. Marco-François Calmo

Le deuxième arrêt se fera un peu plus loin, en face du kiosque Henri Guédon, où un mémorial sera mis en place. Des bougies, des bouquets de fleurs et des panneaux pour écrire des mots de soutien seront à disposition du public.

Enfin, la manifestation s’achèvera sur quelques prises de paroles courtes de personnes qui souhaitent s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu.

Ramener le dialogue là où la violence a pris place et s’épauler tous ensemble, c’est l’objectif de cette manifestation.

Pour rappel, depuis le début de l'année 2024, 18 homicides ont été commis en Martinique, dont 11 par arme à feu.