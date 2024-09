Une marche blanche à Fort-de-France pour soutenir la famille du petit Uriel tué par arme à feu

Ce samedi 31 août, 2024, près de 150 personnes étaient présentes dans les rues du centre-ville de Fort-de-France pour accompagner les membres de la famille d’Uriel, le petit garçon âgé de 5 ans, tué par arme à feu.

Muriel, la mère du petit Uriel, âgé de 5 ans qui a été tué par balle n'arrive toujours pas à croire que son fils est mort.

Mais chaque fois qu’elle rentre chez elle, dans l’appartement où il a été mortellement blessé, elle est confrontée à cette réalité qu'elle n'arrive pas à accepter.

Il ne rentrera pas. Elle ne verra plus son sourire ensoleillé qui illuminait la maison.

Si elle trouve la force à participer à la marche, c’est pour que ça n’arrive pas aux autres.

Le sourire d'Uriel a été immortalisé par une photographie choisie pour mener la marche blanche silencieuse de la Route de la Folie jusqu’au bord de mer de Fort-de-France.

L'image d'Uriel a été portée par un membre de la famille. • ©Caroline Popovic

Plus de 150 personnes ont participé, autant d’hommes que de femmes, venus de Fort-de-France et d’ailleurs.

Les visages étaient fermés. Il y avait beaucoup de larmes et des yeux rougis par les pleurs.

Les émotions fortes de la tristesse, la colère et une sensation d’impuissance, étaient palpables.

Assunta, la grand-mère maternelle et Odilia la tante d’Uriel sont arrivées de Toronto au Canada pour soutenir la famille en deuil.

A gauche, Assunta, la grandmere d'Uriel reconforte sa fille Muriel, la maman du du petite garçon décedé. • ©Caroline Popovic

Ils avaient l’habitude d’échanger avec Uriel et sa famille par téléphone.

Ils ne se sont jamais rencontrés en chair et en os. Tous rêvaient du jour où ils pourraient enfin se voir.

La maman de l’un des 6 enfants qui étaient dans la pièce où Uriel a été tué a ouvert à la marche.

Son fils, âgé de 10 ans, a vu le fusil. Il a vu Uriel tomber. Avec son téléphone portable, il a composé le 17. Il voulait aider Uriel.

Aujourd’hui, sa mère raconte que son garçon ne dort plus. Il veut que la maison soit toujours bien fermée.

Elle est aussi traumatisée. L'auteur présumé du tir mortel d’avoir est passé devant elle avec son arme avant d’entrer dans la maison.

Quand le fusil a été déchargé, elle est restée paralysée. Depuis, elle n’arrête pas de pleurer.

Un membre des Grands Frères, engagé pour l’apaisement des situations sociales compliquées en Martinique, tenait à être présent.

Les membres du Grands Frères ont participé à la marche blanche. • ©Caroline Popovic

On a tous les enfants et ça peut arriver a n’importe qui. membre des Grands Frères

Les hommes sont de plus en plus impliqués et engagés dans la vie des enfants.

Tout le monde se sentait concerné par la mort du petit Uriel, victime d’une banalisation de la violence et de l’utilisation des armes à feu.

"Stop à la violence, stop aux armes", c’était le cri qui retentissait sur le front de mer de Fort-de-France.

Le père d'Uriel entouré par ses proches. • ©Caroline Popovic

Un policier a exprimé sa frustration. Depuis le début de l’année, les opérations policières ont sorti 200 armes illégales de la circulation, mais personne n’a été condamné.

La marche a été organisée par Natalie Jos et Marco Calmo, des journalistes investis dans la vie des quartiers de Fort-de-France.

Sur un tableau qui illustrait un enfant sur son vélo, les participants ont laissé des messages de solidarité à la famille et exprimé le souhait que la violence qui ronge la Martinique cesse enfin.

Les participants expriment le désir d'une Martinique sans violence. • ©Caroline Popovic

Plusieurs personnes ont également pris la parole pour exprimer leur désarroi face à cette situation en Martinique, où les armes à feu circulent trop librement.