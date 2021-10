Une Martiniquaise met au point une méthode pour maîtriser l'anglais en peu de temps

Une martiniquaise a mis au point une technique pour permettre à ses élèves, aux étudiants, hommes d’affaires ou des élus, de s’exprimer couramment en anglais. Un téléphone portable et un ordinateur et en quelques mois, votre niveau d’anglais devrait faire un bond.

Franck Zozor •

Un téléphone portable et une bonne connexion internet, cette semaine Céline Zaïre est en Martinique et son élève en Guadeloupe. Le cours individuel d'anglais peut commencer.

(Re)voir notre reportage avec Patrice Chateau Degat.

Méthode d'apprentissage de l'anglais par une jeune martiniquaise.

Céline enseigne l'anglais avec une méthode particulière. En quelques semaines ses élèves apprennent beaucoup plus vite qu’avec les méthodes traditionnelles et l’une des explications c’est qu’elle cible leurs besoins.

Céline Zaïre a perfectionné son anglais à Londres et à Barbade. Et depuis quelques mois elle a décidé d’innover, d'enseigner en ligne, en créant sa propre pédagogie. Ses élèves sont des étudiants, des professionnels du tourisme et même des élus.

Céline Zaïre a très certainement un secret, qui lui permet de communiquer, d’enseigner, à ses élèves son amour pour la langue anglaise.