Une masse d'air humide et instable s'installe sur la Martinique plusieurs jours

La Martinique est concernée par le passage d'une onde tropicale ce lundi 26 octobre 2020. Dans son sillage, une masse d'air humide et instable s'installe sur l'île pendant trois jours. Le ciel est nuageux à très nuageux ce lundi matin avec des averses soutenues.

Jean-Claude Samyde •

Dans son bulletin du lundi 26 octobre 2020, Météo-France signale que des averses soutenues ainsi que des périodes d'éclaircies sont envisagées sur la Martinique.Le ciel est nuageux à très nuageux ce lundi matin. Les averses brèves et passagères ne donneront pas de cumuls de précipitations importants. Des périodes d'éclaircies sont attendues à partir de la mi-journée.L'onde tropicale qui passe ce matin a dans son sillage une masse d'air humide et instable.Une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 octobre 2020. Les averses orageuses sont envisagées sur une période de cinq jours.Le vent de dominante Est est faible à modéré. Il souffle en moyenne entre 15 et 25 km/h, et jusqu'à 30 km/h sur la côte Atlantique.Des rafales de vent pourront atteindre temporairement les 50 à 60 km/h sur les plus hauts reliefs et sous les averses.La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux, avec des creux moyens compris entre 1m80 et 2m20. En Caraïbe, elle est belle à la côte à agitée plus au large, avec des creux vers 1m50.