Une plateforme en ligne pour trouver des produits locaux frais près de chez vous

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partenariat avec les chambres d'agriculture, a lancé ces derniers jours la plateforme "frais et local". Ce site en ligne permet d’identifier des producteurs de produits locaux et frais, pour de la vente directe près de chez soi.

Guy Etienne •

Depuis un peu plus d’un mois (le 12 janvier 2021), fraisetlocal.fr est disponible sur internet, pour trouver des produits locaux frais, en vente directe près de chez vous.

Tous ensemble nous avons souhaité unir nos forces pour offrir un point d'entrée unique aux consommateurs, facilitant la recherche de produits fermiers de proximité et une visibilité renforcée aux agricultrices et agriculteurs adhérents des plateformes partenaires. (Ministère de l'agriculture)

Plus de 8 000 exploitations et points de vente directe seraient déjà disponibles dans l’hexagone et en Outremer, fournis par les deux premières plateformes partenaires : "Bienvenue à la Ferme" et "l’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle" (AFAUP).

Illustration de la plateforme fraisetlocal.fr • ©Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Le site fraisetlocal.fr permet de localiser sur une carte, des producteurs et leurs points de vente et d'affiner la recherche :

• Par produits : fruits et légumes, viandes et poissons, crèmerie, boissons alcoolisées et jus, épicerie et autres.

• Par types de point de vente des producteurs : vente à la ferme, point de retrait, magasin de producteurs, marché de producteurs, vente uniquement par Internet.

• Par réseaux partenaires.

L'objectif est d’offrir un point d’entrée unique pour le consommateur et d'inviter les réseaux et producteurs proposant de la vente directe, à se joindre à cette démarche, via l'adresse mail : relationplateforme@agriculture.gouv.fr.

3 producteurs martiniquais en ligne

Plusieurs professionnels des Outremers sont déjà connectés, dont trois producteurs de Martinique :

La ferme "an griyav'la" du Robert, le "domaine de la vallée" au Morne-Rouge et "l’auberge du maraîcher" au Lamentin.

Cela permet de rendre visibles les agriculteurs qui sont dans cette dynamique du numérique (...). J’espère que cela va donner des idées à d’autres professionnels, ceux qui travaillent en proximité sur les marchés, mais aussi ceux qui font des paniers et qui valorisent la production locale.

"Coup de pouce"

C’est une bonne chose, maintenant il faut que les agriculteurs s’inscrivent sur la plateforme pour se faire connaître par les touristes et les locaux adeptes de la vente directe. Bien sûr c’est un coup de pouce à la production locale, particulièrement en cette période de pandémie. (Louis-Daniel Bertome - président de la chambre d’agriculture de Martinique)

Pour Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, "tout acte de consommation peut être un acte citoyen, pour soutenir les agriculteurs et les producteurs près de chez soi".

La crise sanitaire a placé l'alimentation au centre des préoccupations des Français. Cette plateforme que nous sommes heureux de soutenir avec notre réseau "bienvenue à la ferme" est une formidable opportunité d'offrir à la fois un repère national pour le consommateur et aussi pour tous les agriculteurs qui pratiquent la vente directe ou en circuit court, contribuant ainsi à la création de valeur dans les territoires. (Sébastien Windsor, président des Chambres d’Agriculture de France)

Pour accéder à la plateforme, cliquez sur le lien ►: https://www.fraisetlocal.fr/