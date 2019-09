L'Union des Femmes de Martinique s'insurge contre une vidéo virale qui fait l'apologie du viol

Vidéo révoltante à propos du Viol



"Le viol ne peut être considéré comme une partie de plaisir"

Cindy Lagier Cindy Lagier, chargée de formation à IUFM

Une jeune femme seule dans sa chambre qui se filme avec son téléphone. Jusque là rien d'anormal, tant la scène est devenue courante aujourd'hui. Pourtant en y regardant de plus près le fait n'a rien d'habituel. L'auteur fait littéralement l'apologie du viol pendant plusieurs longues secondes. Les propos de la jeune femme, dont on ne connaît pas encore l'identité, semblent à peine croyables.En quelques jours la vidéo devient rapidement virale et attire l'attention de l'UFM (Union des Femmes de Martinique) qui rétorque dans un communiqué diffusé lundi 2 septembre 2019. L'organisation qui se dit stupéfait par une telle vidéo, n'hésite pas à dénoncer les dérives violentes d'une "société hypersexualisée".Alors que plusieurs manifestations ont eu lieu hier dans toute la France pour dénoncer le 100e homicide lié au violences conjugales cette année, l'UFM a décidé de porter plainte contre l'auteur de cette vidéo. Affaire à suivre donc...