L'Université des Antilles poursuit sa quête d’excellence et d’attractivité dans la caraïbe

Le campus universitaire de Schoelcher et le monde économique ont signé la "charte relative à la politique du site Antilles", lundi 28 octobre 2019.

Avancer dans la même direction

Cette charte est un vaste partenariat entre les différents acteurs de la formation, de la recherche, de la valorisation de l’innovation et du transfert.Les chercheurs des Antilles vont désormais travailler en totale synergie. L’objectif est de mettre ensemble les idées et les gros projets pour avancer dans la même direction.Eustase Janky, le président de l’université des Antilles, a confirmé son attachement à une grande coopération avec la caraïbe en matière de recherche.La coordination entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise est amplifiée pour mettre les objectifs en adéquation.Parmi les signataires, le recteur de l'académie, la collectivité territoriale de Martinique et surtout le monde économique représenté par la chambre de commerce et d'industrie, mais aussi le Medef.L'Université des Antilles a initié en mai 2017, en cohérence avec les politiques de l'Etat et les schémas territoriaux de l'archipel Guadeloupe et de la collectivité de Martinique, la mise en oeuvre de la politique du "site Antilles" pour faire émerger un axe de développement cohérent, compétitif, visible aussi bien au niveau régional qu'à l'international.