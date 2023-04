"Valoriser les métiers du tourisme en Martinique", objectif de l’État et des acteurs du secteur

La première "semaine des métiers du tourisme" en Martinique se déroulera du 17 au 22 avril 2023. Cette initiative coordonnée par la préfecture et pilotée par la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) consiste à "valoriser et promouvoir" la filière.

Les acteurs de l’éducation, de la formation, de l’insertion, de l’emploi et les professionnels y sont associés.

La manifestation a été mise en place à travers le "Plan Destination France" lancé depuis novembre 2021. "Il a pour ambition de fixer à 10 ans, une trajectoire de rebond et de transformation du secteur touristique" d’après le gouvernement.

Cette semaine vise également à "susciter des vocations", notamment chez les jeunes collégiens, les lycéens, les étudiants et les demandeurs d’emploi.

Les actions de sensibilisation concernent des Job- dating, des interventions de professionnels dans les établissements, des ateliers-découverte, ou la valorisation d’acteurs de la filière, ainsi que des portes ouvertes de sites et entreprises touristiques.

L’année 2021 s’est achevée par une fréquentation touristique en Martinique de 330 400 visiteurs, soit une diminution de 41 % par rapport à 2020 et de 66 % par rapport à 2019. La fréquentation de 2021 passe sous le seuil des 400 000 visiteurs et atteint le plus faible niveau de fréquentation des trente-sept dernières années. Cette nette diminution est imputable à la poursuite des effets de la pandémie de Covid-19 et des mesures de sécurité sanitaire, qui ont mis notamment un coup d’arrêt aux escales des bateaux de croisières. Ainsi, les fréquentations de croisiéristes et des touristes de séjour chutent respectivement de 100 % et 7 % par rapport à 2020 et de 100 % et 48 % par rapport à 2019.