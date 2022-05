Variole du singe : "transmission non détectée" dans plusieurs pays d’après l’OMS

Selon un décompte établi par l’Organisation Mondiale de la Santé le 26 mai dernier, 257 cas confirmés de variole du singe étaient recensés dans le monde à cette date. L’OMS note que "l’apparition de la maladie dans un certain nombre d’États non endémiques, suggère l’existence possible d’une transmission non détectée depuis un certain temps".

Guy Etienne •

Une publication datée du 30 mai 2022 sur le site en ligne des Nations Unies (ONU infos) révèle que "l’apparition soudaine de la variole du singe d’un coup dans plusieurs pays où la maladie n’est pas habituellement présente, suggère une transmission non détectée depuis un certain temps et des événements récents d’amplification". La grande majorité des cas signalés à ce jour dans quatre régions de l’OMS, n’ont pas de liens de voyage établis avec une zone endémique. Il s’agit de patients qui se sont présentés dans des services de soins primaires ou de santé sexuelle (…). L’OMS Propagation dans les "groupes à risque" "L’épidémiologie précoce des premiers cas notifiés à l’OMS par les pays, montre que ces cas ont été principalement signalés parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)", précise l’OMS, en soulignant qu’"un seul cas de variole du singe dans un pays non endémique, est considéré comme une flambée épidémique". Le vaccin contre la variole est à nouveau administré en France face à l'émergence de cas de variole du singe. • ©© FREDERIC J. BROWN / AFP "L’auto-isolement et l’hygiène" recommandés La variole du singe est une maladie virale rare, principalement transmise à l’homme par des animaux sauvages (rongeurs, primates). "Elle se propage par contact étroit et peut donc être relativement facilement contenue par des mesures telles que l’auto-isolement et l’hygiène". Les symptômes de la maladie comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et dorsales, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Le taux de mortalité se situe généralement entre 1% et 10%, la majorité des décès survenant dans les groupes d’âge plus jeunes d’après l’Organisation Mondiale de la Santé. Les urgences Parmi les actions immédiates, l’urgence est de fournir des informations précises aux personnes les plus exposées au risque de contracter la variole du singe. Il s’agit aussi d’arrêter la propagation de la maladie au sein des groupes à risque et de protéger les agents de santé qui sont en première ligne (…). l’OMS Effets de la variole (photo d'illustration). • ©Image de France 24 Cette maladie infectieuse "généralement bénigne est endémique dans certaines parties de l’Afrique occidentale et centrale". Le virus de la variole du singe, s’étant récemment répandu dans plusieurs pays d’Europe occidentale, a également été détecté sur d’autres continents. Des cas d’infection ont été signalés notamment en Australie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Canada, au Portugal, aux États-Unis, en Suisse, en Suède et en France.

