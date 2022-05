Georges Cléon, maire du Vauclin, relaxé dans l'affaire d'irrégularités électorales

L'affaire remonte aux élections municipales de mars 2020. Fernand Odonnat, l'adversaire principal du maire sortant. Georges Cléon était poursuivi devant le tribunal judiciaire pour "obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de don ou promesse".

Le parquet de Fort-de-France avait demandé 3 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Ce dossier avait été mis en délibéré pour le lundi 30 mai 2022.

Georges Cléon, maire du Vauclin est relaxé dans l'affaire d'irrégularités électorales

À sa sortie du tribunal de Fort-de-France, Georges Cléon a exprimé son soulagement. Apres 2 années de procès, il a été innocenté.

Je suis soulagé et satisfait aujourd'hui que le tribunal m'ait rétabli dans ma dignité et mon honneur. Je suis connu au Vauclin. J'ai 72 ans et jamais dans ma vie je n'ai ni magouillé, ni eu affaire à la justice. Le travail va continuer avec un peu plus de sérénité.