Vedettes Tropicales de Martinique : 2e jour de grève des salariés qui dénoncent leurs conditions de travail

Le transport maritime est à l’arrêt en Martinique depuis 2 jours. Ce mardi 27 février 2024, c’est toujours le système "D" pour les usagers des Vedettes Tropicales, lesquelles assurent habituellement les rotations entre Fort-de-France, Trois-Ilets et Case-Pilote.

Parmi les demandes des salariés CGTM mobilisés, il y a notamment "la mise en place de mesures appropriées et efficaces pour protéger le personnel victime d’agressions, l’entretien des navires", ou encore la réorganisation du "contrôle des titres de transport des usagers". Les revendications concernent également des primes financières, des doléances qui ne datent pas d’hier.

Les bateaux sont lessivés, les moteurs fument. On respire des gaz d'échappement toxiques et nocifs pour notre santé. Fuites d'huile, fuites de gasoil... La situation est insoutenable. Il y a des problèmes de sécurité parce que nous faisons aussi office de contrôleurs alors que cette tâche ne devait pas nous incomber (…) et nous sommes souvent agressés par certains clients désagréables. Il y a aussi un problème des bittes d'amarrages, qui sont manquantes, un problème de lumière sur les pontons, de balisage dans les chenaux... En fait c'est une succession de choses qui mettent en péril notre sécurité et celle des passagers.