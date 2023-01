Vendredi 13, chance ou malchance ?

En 2023 nous n'aurons que deux vendredi 13, Le premier au mois de janvier donc ce vendredi et l'autre au mois d'octobre. Après une période covid et de restrictions, la vie a repris dans les espaces de jeux PMU et Loto pour les joueurs qui sont à la recherche d'un gain exceptionnel.

Daniel Betis •

Les avis sont partagés, mais dès ce matin vendredi 13 janvier 2023, les sociétés de jeux d’argent, PMU, la Française des jeux vont réaliser leur chiffre d'affaires. A l'annonce d'un vendredi 13, certaines personnes tentent leur chance aux jeux. D'autres mettent leur vie en pause ce jour-là car elles l'associent à la malchance. comptoirs du loto • ©Martinique la 1ère Conceptions et perceptions différentes Plusieurs civilisations (Maya, Aztèque, Sumérienne), considèrent le chiffre 13 comme un porte-bonheur. Dans la bible, l’histoire relate que la reine juive Esther, épouse du tout-puissant Assuérus, qui évita (le 13e mois), l’extermination de son peuple. Plus près de nous, l’attentat sur le Pape Jean-Paul II, est perpétré le 13 mai 1981. Il doit sa survie à la statue de Fatima qui est apparu à des bergers les 13 mai, 13 juillet et 13 octobre 1917. Pour d’autres, il s’agit d’un chiffre maudit, la croyance est basée aussi sur la Cène, dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres. Le 13e convive Judas allait le trahir. En France on retiendra, l’arrestation le 13 octobre 1307 de templiers sous ordre de Philippe le Bel. Cette diabolisation se confirme avec le 13e chapitre de l’apocalypse parlant de l’antéchrist (666) Comment appelle-t-on ceux qui ont des phobies ? Les "triskaidékaphobes" sont les personnes qui ont peur du chiffre 13 tandis que celles qui ont une peur irraisonnée du vendredi 13 sont des paraskaviedekatriaphobes. Soyez ni l’un, ni l’autre. Dites-vous que ce vendredi 13 Janvier 2023 vous sera bénéfique en attendant le vendredi 13 octobre 2023.

