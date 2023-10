VHU : un "cancer" pour Fort-de-France et toutes les autres communes de Martinique

Les Voitures Hors d’Usage abandonnées sur la voie publique sont une véritable "plaie" en Martinique, où toutes les villes sont impactées. C’est en particulier le cas à Fort-de-France vu l’étendue de son territoire, d'où l'enlèvement de 27 VHU au quartier Sainte-Thérèse, mardi 17 octobre 2023.

L'opération a été coordonnée par le préfet, qui a engagé "un plan d’action global, concentré sur 3 mois jusqu’au 15 décembre prochain", à la demande de la municipalité et des habitants.

L’objectif est de "réduire le sentiment d’insécurité, contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population et endiguer la délinquance et les trafics".

L’ensemble des services de l’État sont mobilisés pour mener avec leurs partenaires, des contrôles renforcés de police sur l’ensemble du quartier Sainte-Thérèse. Depuis le 15 septembre 2023, et au bout d’un mois d’efforts, près de 800 personnes ont été contrôlées. Ces contrôles ont donné lieu à plus de 100 procédures pour infractions (sécurité routière, immigration illégale, débit de boissons, législations sur les stupéfiants) et à 10 interpellations.