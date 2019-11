Des vidangeurs peu scrupuleux déversent 18 000 tonnes de boue de fosses septiques chaque année dans la nature

C’est un scandale sanitaire, dénoncé à plusieurs reprises. Aujourd’hui, plus de 18 000 tonnes de boue de fosses septiques sont répandues dans la nature. Les responsables : des vidangeurs peu scrupuleux. 14 maires de Martinique ont alerté les autorités sur cette problématique.





Jean-Claude Samyde •

L’environnement est attaqué par un phénomène de pollution inquiétante, le déversement des eaux usées et des boues dans la nature. 18 000 tonnes de boue (matières fécales) issues des fosses septiques seraient déversées directement dans la nature chaque année.Des chiffres issus d'une étude menée l'an dernier par une société spécialisée dans le traitement de ces matières. En cause des vidangeurs peu scrupuleux, motivés par l'appât du gain.Ces derniers encaisseraient les sommes prévues pour le traitement dans les usines spécialisées et se débarrasseraient des matières dans la nature.Une grave atteinte à l'environnement dénoncée par 14 maires de martinique dans une lettre ouverte adressée au préfet.