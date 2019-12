Le marché des jeux vidéo en plein essor en Martinique

Le jeu vidéo sous toutes les coutures. Le "Madin E-Sport Day" proposait samedi 21 décembre 2019, un salon à Schoelcher. Tout sur l'univers du jeu vidéo avec les pro-gamers, les centres de formations, les associations, mais aussi l'organisation de tournois, des conférences et des démonstrations.

Jean-Claude Samyde •

Certains ne vivent que par les jeux vidéo, d'autres y voient la racine de tous les maux. Le salon des jeux vidéo a attiré le public et en majorité des jeunes.Tout un univers était représenté avec les pro-gamers, les centres de formation, les associations. Des conférences et des démonstrations étaient également organisées.La manifestation visait à mettre en évidence l'analyse, la réflexion, et la stratégie développées dans les jeux.