Dragon 972 percute des lignes à haute tension

C'est au cours d'une opération de sauvetage en mer à Fond Bellemare à Schoelcher aux alentours de 16 heures mercredi 3 avril 2019 que l'incident s'est produit.Alors que le plongeur avait récupéré la victime, au cours du treuillage afin de ramener le plongeur et la victime sur la côte, l'hélicoptère de la sécurité civile a percuté et endommagé trois câbles de haute tension EDF. Le pilote a réussi à atterrir d'urgence.Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Cet accident a généré des embouteillages sur la RN2 entre Schoelcher et Case-Pilote sur la côte Nord-CaraïbeLa route a finalement été ouverte vers 17h30.