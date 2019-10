Le Centre Météorologique de Martinique a émis un bulletin d'alerte et place la Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce samedi 12 octobre 2019.



Les techniciens de la météo signalent que le vent faible favorise le développement d'orages à proximité du relief, surtout sur le Nord de l'île.



Des nuages menaçants se forment aux abords de la montagne Pelée et des Pitons du Carbet. Ces nuages évoluent en orages et délivrent rapidement des averses de forte intensité.



Les cumuls de pluie peuvent, très localement, atteindre 80 mm en 3 heures et 100 mm pour la journée. Une amélioration rapide est attendue pour la fin de l'après midi. Le reste de l'île bénéficie d'un grand soleil.