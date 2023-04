Vigilance Jaune maintenue en Martinique pour "risque de fortes pluies et orages"... et de la houle en soirée

Partager :

Depuis ce lundi matin (24 avril 2023), la Martinique est en Vigilance Jaune pour un "risque de fortes pluies et orages" selon Météo France. En cause, "une masse d'air humide et instable remontant du Sud, dans un régime d'alizé très alizé". Une longue houle Nord-Nord-Est est attendue en soirée.

Guy Etienne •

Météo France signale un "risque de fortes pluies et orages" pour la journée du lundi 24 avril 2023, dans son bulletin matinal, d’où la Vigilance Jaune activée. C’est la faute à une "masse d'air humide et instable remontant du Sud, dans un régime d'alizé très alizé". Aujourd'hui et la nuit prochaine Un temps lourd et chaud s'installe. A la faveur de la panne d'alizé, les nuages gonflent rapidement en matinée. Des averses localement soutenues sont à craindre ponctuellement, notamment sur la côte Atlantique, le relief, voire le centre. Météo France De la houle en soirée Les précipitations devraient être "moins marquées en fin de journée et la nuit prochaine", même si le temps reste humide et instable précise la météo. Les prévisionnistes annoncent également "l’arrivée d'une longue houle de Nord-Nord-Est en soirée, qui pourrait engendrer une légère agitation sur les côtes exposées". Mardi 25 avril, "le ciel est changeant. Les nuages sont nombreux et génèrent des averses localement soutenues, un coup de tonnerre n'est pas à exclure"

