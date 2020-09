La Martinique a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce vendredi 11 septembre 2020 à 6 heures. À partir de la mi-journée, les nuages se font menaçants avec des averses de bonne intensité sur le relief et une moitié Est de la Martinique.

Jean-Claude Samyde •

Selon le bulletin d'alerte de Météo France, publié ce vendredi 11 septembre 2020 à 6 heures, la Martinique est concernée par des pluies et orages. L'île est placée en vigilance jaune.



La tempête tropicale Paulette centrée à plus de 1300 km au Nord-Est des Petites- Antilles, quitte la région sous un régime d'alizé très faible dans une masse d'air passagèrement humide, favorable aux développements diurnes marqués.



A partir de la mi-journée, les nuages se font plus menaçants, notamment sur le relief et une moitié Est de la Martinique. Ils délivrent alors des averses localement de bonne intensité. Un coup de tonnerre pourrait se faire entendre.

Les cumuls attendus sont de l'ordre de 15 à 30 mm en général, mais ils pourront atteindre 40 à 70 mm en 6h, parfois rapidement, plus particulièrement sur le Nord et l'Est.



La situation devrait s'améliorer en début de soirée