Vigilance jaune pour fortes pluies et orages déclenchée ce vendredi pour la Martinique

La Martinique se trouve dans une masse d'air humide et instable dans laquelle circulent des averses parfois fortes et orageuses. Météo-France a placé l'ile ce vendredi 23 septembre 2022 au niveau de vigilance jaune pour fortes pluies et orages.

Martinique 1ère •

A 9h 11 ce vendredi Météo France Martinique a publié un bulletin et déclenche la vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des passages nuageux porteurs d'averses localement soutenues voire orageuses sont prévus en journée. De forts cumuls peuvent être atteints rapidement par endroits. Localement 30 à 60 mm en 3 heures sont possibles. Une amélioration est attendue en fin de journée avec un assèchement de la masse d'air.

