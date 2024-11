Vigilance JAUNE toujours en cours en Martinique pour "fortes pluies et orages"

La vigilance JAUNE est maintenue en ce début de week-end en Martinique pour "fortes pluies et orages" jusqu’en soirée "au moins" précise Météo France, dans son premier bulletin ce samedi 9 novembre. La masse d'air demeure "humide et instable" à l'arrière de l'onde tropicale active n° 53.

Ces conditions humides et instables génèrent des averses fréquentes, souvent intenses et parfois orageuses pour la journée. Ces pluies peuvent engendrer des ruissellements importants et de brusques montées des eaux. Toutefois, des périodes de temps plus calme, marquées par des précipitations moindres et plus espacées, sont probables aussi en journée. Les averses perdent en intensité et fréquence la nuit prochaine.