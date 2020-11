La Martinique passe en vigilance orange pour fortes pluies et orages ce mardi soir

Les fortes précipitations de ces derniers jours ont fragilisé les sols et les infrastructures. Météo France informe que des cumuls localisés sont toujours possibles et place la Martinique en vigilance orange pour fortes pluies et orages.

📌 Passage en vigilance ORANGE pour fortes pluies et orages et activation du #COD de la préfecture.



☔ Les fortes précipitations de ces derniers jours ont fragilisé les sols et les infrastructures.



⚠️ Des cumuls localisés sont toujours possibles. pic.twitter.com/ILwQNFmhwG — Préfet de la Martinique (@Prefet972) November 10, 2020

Météé-France a placé la Martinique au niveau de vigilance orange pour fortes pluies et orages ce mardi soir. Les sols sont gorgées d'eau. Les fortes précipitations de ces derniers jours ont fragilisé les sols et les infrastructures.De nouvelles averses sont annoncées ce soir. Le ciel est très chargé.Aucune région n'est réellement à l'abri des averses. Des cumuls très significatifs pourront encore etre recueillis en soirée et en début de nuit.Ces averses peuvent donner des cumuls de 50 à 80 mm en quelques heures, sur des sols déjà saturés en eau.Au fil des heures, elles deviennent plus éparses et moins fortes.