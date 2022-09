Vigilance Orange fortes pluies et orages sur le secteur du nord atlantique de la Martinique

De fortes averses orageuses se sont déclenchées jeudi 08 septembre 2022 en fin de matinée sur le secteur du Lorrain. Elles ont déjà apporté de forts cumuls sur cette zone. D'autres ondées se multiplient sur le Nord de l'île et sont attendues au cours de l'après-midi. Selon Météo-France elles peuvent s'étendre un peu plus vers le Sud, jusqu'au Lamentin et même jusqu'au Vauclin, côté Atlantique

Jean-Claude Samyde •

L'atmosphère reste humide et instable dans un contexte de vents faibles de Sud-Sud-Est Ces conditions sont favorables au maintien de cellules pluvio-orageuses de forte intensité. De fortes averses orageuses se sont déclenchées en fin de matinée sur le secteur du Lorrain. Elles ont déjà apporté de forts cumuls sur cette zone. D'autres foyers orageux se développent plus à l'Ouest, apportant des cumuls supplémentaires sur les régions déjà concernées les jours précédents.. Les ondées intenses accompagnées d'orages se multiplient sur le Nord de l'île au cours de l'après-midi, et peuvent s'étendre un peu plus vers le Sud, jusqu'au Lamentin et même jusqu'au Vauclin côté Atlantique. Des cumuls de l'ordre de 80 à 100mm en peu de temps sont possibles. Il convient de surveiller également l'accumulation des pluies sur les jours précédents. Ces pluies perdront en intensité au cours de la soirée de ce jeudi, mais perdureront tout de même la nuit prochaine . Données chiffrées Au cours de la dernière heure, on a relevé : -50 mm au Lorrain En estimation, on évalue entre 80 à 100m sur les 3 dernières heures sur la région du Lorrain.

