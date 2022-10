Vigilance orange pour "fortes pluies et orages" sur la Martinique

En fin d'après-midi ce vendredi 28 octobre 2022, une imposante masse nuageuse pluvieuse et orageuse impacte la moitié sud des Petites Antilles. Malgré un ciel très nuageux, "la Martinique reste, pour l'instant, à l'écart des plus fortes pluies" observe Météo France.

L'activité pluvieuse et orageuse progresse vers le nord et devrait atteindre la Martinique au cours de la soirée. En conséquence, en première partie de nuit, les averses sont un peu plus fréquentes mais ne génèrent pas encore de forts cumuls de pluie. Par contre, en seconde partie de la nuit prochaine (nuit de vendredi à samedi), les passages pluvieux deviennent nombreux, de forte intensité et sont accompagnés de coups de tonnerre.