Ville de Schœlcher : l’opposition est vent debout contre la fermeture de la garderie à l’école

Les 3 candidats malheureux lors des dernières élections municipales à Schoelcher (Marinette Torpille, Daniel Chomet et Franck Sainte-Rose-Rosemond) dénoncent la fermeture provisoire de la garderie dans les établissements scolaires. Jusqu'en juin dernier, les parents pouvaient encore confier leurs enfants à ce service municipal de 6h30 à 8h, et entre 16h et 18h.Cette décision de la ville provoque surtout le mécontentement des parents, contraints pour beaucoup d'entre eux par des horaires professionnels, d'où le recours à la garderie.La municipalité explique que cette disposition est motivée dans le cadre du respect du protocole sanitaire et afin d’éviter un brassage, ce qui nécessiterait du personnel supplémentaire. Mais d'après nos informations, la commune ne serait pas en mesure de mettre à disposition de nouveaux encadrants, faute de budget.Du coup, les réunions devraient se poursuivre entre le maire, les représentants de parents et les membres de l’opposition. Ces derniers estiment sur les réseaux sociaux, qu'il s'agit d’"une épreuve imposée aux parents schoelcherois".De son côté, le 1er magistrat promet d'ici à la mi-novembre, de "prendre en considération toute une série de critères pour répondre de la manière la plus objective à la situation, telle qu'elle se présente aujourd'hui à Schoelcher".Dans un communiqué (daté du jeudi 3 septembre 2020), en amont d'une nouvelle rencontre avec une délégation de parents en mairie, Luc Clémenté insiste sur le "contexte inédit lié au rebond de l’épidémie de COVID 19".Luc Clémenté ajoute qu’il est "conscient des difficultés que peuvent rencontrer les parents par rapport à la nouvelle organisation dictée par le protocole et, ô combien nécessaire pour la santé de tous".Quant aux parents, ils sont toujours insatisfaits, mais restent ouverts au dialogue, afin disent-ils de "trouver des solutions".Près de 1500 élèves seraient concernés par la prise en charge en garderie scolaire à Schoelcher.