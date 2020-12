Violences conjugales en Martinique : accompagnement psychothérapeutique et médical pour les auteurs

Un Centre de suivi et de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales de Martinique (CPCA) a été inauguré mardi 8 décembre 2020, dans une résidence de la route de Balata à Fort-de-France. Un accompagnement psychothérapeutique et médical, sera proposé aux pensionnaires du centre.

Jean-Claude Samyde •

©Préfecture

inauguration du centre d'accueil et de suivi des auteurs de violences physiques

À l’issue du Grenelle des violences conjugales, le Gouvernement a acté la mise en place de centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) dans plusieurs régions de France. Un établissement a été inauguré en Martinique, mardi 8 décembre 2020, route de Balata à Fort-de-France.Stanislas Cazelles, préfet de la Martinique, Francis Carole conseiller exécutif de la CTM en charge des affaires sociales, Maryse Odry , administratrice déléguée de l’ALEFPA et Fred GALVA , directeur de l’ALEFPA Martinique ont rappelé l'importance de cette structure. En Martinique il y a de plus en plus de plaintes pour des violences contre les femmes.Ce centre a pour objectif de proposer aux auteurs de violences conjugales un accompagnement psychothérapeutique et médical, mais de traiter également les addictions. L'auteur des violences est conduit à prendre conscience de son comportement et de sa responsabilité.