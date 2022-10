Violences intrafamiliales : une nouvelle adresse en Martinique pour accueillir les victimes

C’est le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui a dévoilé la plaque de la nouvelle MPF (Maison de Protection des Familles) en compagnie du Président du Conseil Exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), Serge Letchimy.

Plusieurs personnalités dont la sénatrice Catherine Conconne, le député Marcelin Nadeau et le maire de Fort-de-France Didier Laguerre, ont assisté à cette inauguration près de la gendarmerie du quartier Redoute, après un an d'attente dans des locaux provisoires au Lamentin.

La mission de la MPF consiste à améliorer l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences intra-familiales, après signalement ou dépôt de plainte par exemple.

Les mineurs ayant subi des violences sexuelles ou autres, sont également reçus par des enquêteurs spécialisés et des travailleurs sociaux de la CTM, affectés dans cette Maison. Celle-ci est équipée d’une salle avec des caméras d’enregistrement.

La structure qu'on avait avant c'était ce qui s'appelait la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) qui ne s'occupait que des victimes mineures d'infractions à caractère sexuel et de maltraitance. Au 29 septembre 2022, nous avons recensé 1009 interventions en zone gendarmerie et 1049 victimes, dont 70% de femmes et 20% d'enfants victimes de violences intrafamiliales. Donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et il faut essayer de l'enrayer, que les victimes se sentent écoutées et trouvent un moyen de pouvoir s'en sortir (…) Il ne faut absolument pas hésiter à appeler les gendarmes qui ont reçu une formation, ainsi que les ISG (Intervenantes Sociales de la Gendarmerie) pour les accompagner et trouver une solution.