Violences urbaines en Martinique : le couvre-feu partiel est prolongé et étendu au quartier Sainte-Thérèse

Par un arrêté en date du lundi 23 septembre 2024, le préfet de la Martinique prolonge le couvre-feu instauré depuis le mercredi 18 septembre en l'étendant à Sainte-Thérèse à Fort-de-France. La mesure vise, selon la préfecture, à "accompagner le retour au calme et à la tranquillité" dans le quartier.

Lundi (23 septembre), la préfecture de la Martinique a annoncé la prolongation du couvre-feu partiel instauré le mercredi 18 septembre. La mesure est désormais étendue au quartier de Sainte-Thérèse.

"L’interdiction temporaire relative aux déplacements des personnes" est en vigueur entre 21h30 et 5h00 du matin jusqu'au 26 septembre.

Selon la préfecture, la mesure vise à "accompagner le retour au calme et à la tranquillité sur le secteur de Sainte-Thérèse".

Comme le précédent, ce couvre-feu ne s'applique pas aux déplacements professionnels dûment justifiés. Les forces de sécurité seront fortement mobilisées afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Préfecture de la Martinique

Le zonage de l’arrêté de couvre-feu en Martinique, annexé à l’arrêté préfectoral jusqu'au 26 septembre. • ©Prefecture de la Martinique

Interdiction de vente de produits pétroliers et produits explosifs

"Face aux incidents survenus ces derniers jours et afin de protéger la sécurité des personnes et des biens", précisent les services de l'État, la vente au détail aux particuliers, de combustibles domestiques et de produits pétroliers ainsi que leur transport dans des récipients" est interdite jusqu’au lundi 30 septembre 2024 à 18h00, à Fort-de-France, au Lamentin et à Schœlcher.

Les détaillants, gérants et exploitants des stations services prendront les dispositions nécessaires pour observer cette interdiction qui ne s’applique pas aux fins d’un usage professionnel justifié. Préfecture de la Martinique

Un arrêté portant sur l’interdiction temporaire "d’importation, d’achat, de vente et de transport d’articles pyrotechniques et de produits explosifs" jusqu’au 30 septembre 2024 à 18h00 à Fort-de-France, au Lamentin et à Schœlcher a également été publié.