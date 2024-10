Violences urbaines en Martinique : les établissements scolaires sont fermés

Le rectorat a annoncé ce jeudi 10 octobre 2024 la fermeture des établissements scolaires et des services du rectorat situé à Terreville à Schoelcher.

Les parents de Martinique ont tous ou presque reçu un message ce jeudi matin (10 octobre) les invitants à garder leurs enfants à la maison.

"Aucun risque ne doit être pris"

D'autres, dans le doute, ont rapidement reçu confirmation que les établissements scolaires de l'île sont fermés.

‼️URGENT FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES‼️



Compte tenu des événements de la nuit sur le territoire, les établissements scolaires et les services du rectorat seront fermés aujourd’hui. — Académie de Martinique (@acmartinique) October 10, 2024

L'état des routes et du transport scolaire étant "très incertains", la décision a été prise par le rectorat pour des raisons de sécurité. L'institution n'ouvrira pas ses portes ce jeudi non plus.