Violences urbaines en Martinique : les multiples entreprises incendiées pansent leurs plaies et s’interrogent sur la suite

La reprise des discussions entre les élus martiniquais, les représentants de la grande distribution, le préfet, la Collectivité majeure (la CTM) et le RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuple et des Ressources Afro Caribéens) pourrait avorter.

Dans un communiqué dont la presse et les réseaux sociaux ont été destinataires dans la soirée du lundi 14 octobre 2024, l’association a signifié son intention de "poursuivre ses rassemblements contre la "vie chère"".

En effet, dans une communication électronique émanant du PCE (Président du Conseil Exécutif) à 20h14 ce lundi, Serge Letchimy prenait acte du fait qu’il n’avait reçu à cette heure "aucune nouvelle proposition concrète et viable pour faire avancer les négociations sur les deux derniers points restant à la discussion, parmi les 26 du projet de protocole d’accord".

Autrement dit, sauf interprétation abusive, la porte reste ouverte au dialogue pour tous les acteurs, jusqu’à 0 heure ce jour (mardi 15). Mais le RPPRAC semble avoir mis unilatéralement un coup d’arrêt à la réunion, en faisant fi de manière intransigeante de la main encore tendue du président de séance.

Plus tôt dans la journée de lundi, durant la matinale radio sur Martinique Première, le leader de la lutte, Rodrigue Petitot, avait déjà annoncé la couleur s’agissant de l’alignement des prix des produits alimentaires pratiqués dans l’île, sur ceux de l’hexagone : "C’est sur tout l’alimentaire… on ne va rien lâcher".

Tel est donc le nœud du problème qui crispe tous les autres acteurs, ce qui équivaut à 40 000 tarifs à revoir à la baisse. "Ce n’est pas possible" avait déjà prévenu Serge Letchimy, qui a donc invité l’association et les commerçants à trouver une cote mal taillée en quelque sorte. Mais les membres du Rassemblement restent inflexibles.

Est-ce une stratégie pour accentuer la pression chez les distributeurs ou le conflit a-t-il franchi la frontière du non-retour ? C’est en tout cas ce que redoutent beaucoup de commerces épargnés jusqu'ici, mais également ceux qui se sont retroussé les manches depuis une semaine, pour tenter de se remettre à flot, en attendant le coup de main des assurances.

C’est le cas de Willy Hilaricus, ce jeune pharmacien qui a trouvé son officine réduite en cendres au lendemain des "incendies criminels" de la nuit du 10 octobre.

J'ai été extrêmement choqué par les conditions dans lesquelles j'ai perdu mon entreprise. J'essaye actuellement de retrouver un local pour reprendre mon activité avec mes 7 employés, mais c'est compliqué au Carbet où la population a besoin d'une pharmacie. Et puis c'est toute ma vie que j'avais construite autour de mon entreprise depuis 2016. Je suis dans l'optique de rebondir, car c'est un énorme coup dur, pour moi, pour mes employés et pour le Carbet. La situation est très difficile, mais je me bats.

Même préoccupation pour la société "Master Salad" basée à Saint-Joseph et "incendié en partie", dont les photos montrent bien l’ampleur des dégâts.

Au lendemain de ces émeutes, en ouverture de la 5e table ronde (le 11 octobre), Catherine Rodap, la présidente du Médef Martinique, s’est indignée du désastre de la veille et des conséquences pour les entreprises impactées.

Nos entreprises sont pillées, avec une menace de notre économie, des emplois également, un risque de dépôt de bilan. Ce sont des pères et mères de famille qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation de grande précarité. On est dans une situation inacceptable ! On vit dans un climat d'insécurité, la sûreté de notre territoire et mise en difficulté (…). Je dis oui à la concertation, mais on ne peut pas continuer à rester dans cette situation qui est anxiogène.