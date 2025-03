Visite ministérielle en Martinique : Manuel Valls attendu aussi sur la sécurité et le narcotrafic, après l'économie

La seconde journée du voyage officiel du ministre des Outre-Mer en Martinique a débuté mardi 18 mars au marché couvert du Lamentin, avant une escale à Saint-Joseph pour y découvrir les projets communaux et une exploitation agricole.

À la mi-journée, Manuel Valls s’est rendu dans une entreprise agroalimentaire située au Gros-Morne.

Mais le temps fort du jour pour l’ex ministre de l’intérieur, c’est la rencontre avec les acteurs de la sécurité mobilisés dans la lutte contre le narcotrafic.

Pour rappel, en 2024, 32 tonnes de cocaïne ont été saisies dans la zone Antilles-Guyane, sur un total de 54 tonnes répertoriées à l’échelle nationale.

Dès son arrivée dans l’île la veille, le ministre a ouvert le dossier relatif à la vie chère, volet sur lequel il était très attendu également.

L’ancien Premier ministre sous la mandature du Président Hollande, envisage notamment un projet de loi, lequel devrait recenser certaines propositions déjà formulées par des élus ultramarins. Cela concerne singulièrement les conditions de concurrence et la transparence sur les marges pour une baisse efficiente des prix sur le marché.

Au lendemain de cette annonce, Charles Larcher, le président de l’AMPI (l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie), a réagi dans le journal de 7h sur Martinique 1ère radio.

Pour que la vie soit moins chère dans l’île, "il faut développer beaucoup plus la production locale" explique-t-il.

Il est très important de développer la production locale agricole et industrielle. Les acteurs ont aussi besoin de la confiance et de visibilité de la part du gouvernement sur tout ce qui concerne la stabilité des dispositifs qui permettent le développement de l'industrie et de la production locale en Martinique. Aujourd'hui, les distributeurs ont baissé les prix selon les engagements qu'ils avaient pris dans le cadre du protocole [en octobre dernier]. Ils ont répercuté effectivement la diminution du coût de l'octroi de mer, ils ont fait des efforts sur les marges, ils ont répercuté la baisse de la TVA et ils attendent un effort sur la réduction du coût du fret et de l’acheminement et il y aura une baisse effectivement de 20% sur une catégorie de produits.