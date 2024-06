"Viv Ansanm" (vivre ensemble), une comédie dramatique sur la violence et la drogue en Martinique

Les indicateurs de violences, de consommation et de trafics de drogue ne cessent de grimper dans l’île. Entre fusillades, règlements de compte, agressions en tous genres jusque dans les établissements scolaires, le tableau de l’insécurité est bien sombre.

L’association "Woman Energy" de Trinité s'est inspirée de ce triste panorama pour mettre en scène une pièce intitulée "Viv Ansanm" (vivre ensemble).

(et co-auteure de la pièce, avec Julie Victor et Charly Lérandy, le metteur en scène).

Stanys, une adolescente rebelle de 14 ans, vit en famille d'accueil avec sa nouvelle maman, Gertrude. Cette dernière se voit dépassée par l'attitude de la jeune fille qui préfère la voie de la délinquance (mauvaises fréquentations, drogue, armes…) à une vie rangée et tranquille.

Gertrude met tout en œuvre pour que Stanys trouve l'équilibre qu'elle n'a pas connu dans sa vraie famille.

Dans cette pièce, Aline Boistol joue le rôle de la maman du foyer d’accueil. Lors de la toute première représentation face à des collégiens âgés de 12 à 14 ans, elle se souvient de la confidence spontanée d'une fillette à la fin du spectacle.

Cette dernière avait été marquée par une scène d’étreinte entre Stanys et sa mère "adoptive".

Dans la pièce, à un moment je dis à l’enfant [Stanys] que je l’aime et je la prends dans mes bras. Donc lorsqu’on a fini de jouer, on a demandé aux élèves de nous donner leurs impressions. L’une des filles a pris le micro et m’a dit : "Madame, vous avez dit à votre enfant que vous l’aimez, mais vous savez, ma maman ne m’a jamais dit cela". J’ai eu les larmes aux yeux et je frissonne encore aujourd'hui, le fait d’en parler.