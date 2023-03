Vivre et travailler en Martinique : la CTM met 50 logements (provisoires) à disposition de ceux qui veulent revenir

Au nombre des dossiers soumis à l'examen des élus de l'Assemblée de Martinique, celui de l'aide au retour de celles et ceux qui envisagent de revenir en Martinique.

Franck Zozor & Thierry Maisonneuve •

Audrey Thaly-Bardol, conseillère exécutive en charge de la santé et des solidarités à la CTM, a présenté vendredi (24 mars 2023), l'un des dispositifs pour accompagner les Martiniquaises et Martiniquais qui vivent à l'étranger et désirent revenir vivre et travailler au pays.

Une convention doit être signée avec la société Ozanam et en particulier son actionnaire majoritaire : Action Logement.

Cette convention prévoit de mettre 50 logement gratuits à disposition des concernés, le temps de s'organiser et de trouver leur propre logement.

Un dispositif assorti de conditions...