Vols, ligotages et viols subis par des couples en Martinique : deux suspects sont en garde à vue

Deux individus sont placés en garde à vue depuis ce vendredi 12 janvier 2024 à Fort-de-France. Les suspects sont soupçonnés d'une série d'agressions jugées "très graves" subies par plusieurs couples, entre le 9 décembre 2023 et le 7 janvier dernier. Les hommes ont été ligotés, les femmes violées et des objets de valeur ont été dérobés par le ou les malfaiteurs à mains armées.

Les faits se sont déroulés dans le centre et au sud de l’île, les 9 et 31 décembre 2023 et le 7 janvier dernier. Au moins 3 couples ont été attaqués dans des véhicules en stationnement par un ou des individus armés.

Les hommes ont été ligotés, les femmes violées et des objets de valeur ont été emportés d'après les premiers témoignages. Deux suspects ont été arrêtés depuis et placés en garde à vue ce vendredi 12 janvier 2024. Le parquet de Fort-de-France exprime d’ores et déjà sa satisfaction.

Nous avons eu 3 séries d'agressions extrêmement violentes et graves au préjudice de couples qui se trouvaient dans des voitures. Ils ont subi les vols à main armée et les viols perpétrés par une personne pour qui on a évidemment fait un lien, puisqu'on a eu en moins d’un mois, 3 faits presque similaires, dans la mesure où il y avait un caractère "serial". Les services de la division des investigations spécialisées de la police nationale ont très rapidement identifié 1 suspect et une autre personne qui ont été interpellés [vendredi 12 janvier au matin]. Donc effectivement, à ce stade je suis soulagée parce que je craignais à la fois la réitération et une espèce de psychose qui aurait pu affecter le territoire. Clarisse Taron (procureure de la République en Martinique)

Clarisse Taron, procureure de la République en Martinique (janvier 2024). • ©Guy ÉTIENNE

La perpétuité encourue

Clarisse Taron, n’en dit pas plus pour l'instant, estimant qu’il est "trop tôt pour être plus précise". Les investigations se poursuivent donc, afin de rassembler de nouveaux éléments ou de recueillir d’autres plaintes éventuellement.

Ces attaques se seraient déroulées à Fort-de-France et à Sainte-Luce. Le ou les auteurs de ces violentes agressions encourent la perpétuité. La garde à vue des présumés coupables se poursuit au commissariat jusqu’à ce dimanche 14 janvier, mais ce délai pourrait être prolongé, avant une présentation devant le juge.