Vols, ligotages et viols subis par des couples en Martinique : les suspects mis en examen

À l'issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été présentés au juge et mis en examen ce dimanche 14 janvier 2024. L'homme a été placé en détention et la femme sous contrôle judiciaire.

Les deux suspects dans cette affaire, un homme et une femme, ont été mis en examen. L'homme pour l'ensemble des chefs d'accusation, dont la détention d'armes, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos.

Quant à la femme, présumée complice, elle est placée sous contrôle judiciaire.

Rappels des faits

Ces deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue vendredi 12 janvier 2024, concernant des faits qui se seraient déroulés dans le centre et au sud de l’île, les 9 et 31 décembre 2023 et le 7 janvier 2024.

Des couples ont été attaqués par un ou des individus armés alors qu'ils se trouvaient dans des véhicules en stationnement. D'après les témoignages, les hommes ont été ligotés, les femmes violées et des objets de valeur emportés.