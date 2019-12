Wendie Renard élue joueuse française de l'année 2019

La capitaine de l’Olympique Lyonnais élue joueuse française de l’année 2019 aux côtés de Kylian Mbappé, meilleur joueur français de l'année. De son premier club de football "l'Essor Préchotin" à la Coupe du monde 2019, Wendie Renard affiche plus de 100 sélections en équipe de France.

Heureuse et fière d'être élue meilleure joueuse française par les journalistes spécialisés de @francefootball.

Merci à tous les fans pour votre soutien. pic.twitter.com/kUvHS66yvz — Wendie Renard (@WRenard) December 23, 2019

"J'ai fait avec ce que j'avais et si c'était à refaire, je le referai." Elle se dit “fière”, d’elle, de ses sœurs, de sa mère. "C’est mon modèle, elle est tout pour moi. Après la mort de mon père, elle a tout fait pour nous. Financièrement ce n’était pas facile mais c’était la première, s’il y avait des titiris (petits poissons martiniquais), à les pêcher pour les vendre après le boulot".

Tout est possible. J’ai traversé de nombreuses épreuves, l’essentiel est de ne jamais renoncer. C’est le message de confiance que je veux faire passer aux jeunes, un message de persévérance écrit-elle dans son livre "Mon Etoile" paru aux édition Talent Sport.

Les trophées détaillées de France Football en 2019

Aux côtés de Kylian Mbappé, élu meilleur joueur français de l'année, voici les différents lauréats de l'année 2019. Avec une première, un prix pour la meilleure joueuse française de l'année civile.

Joueur français de l'année

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).



Élu par les anciens lauréats.



Kylian Mbappé : «Les gens pensent que Kylian a changé»

Joueuse française de l'année

Wendie Renard (Olympique Lyonnais).



Dirigeant de l'année

Saïd Chabane (Angers).



Élu par la rédaction de France Football.

Club promotionnel

Hienghène Sport.



Désigné par la rédaction de France Football.

Prix orange

Stéphane Moulin (Angers).



Le prix orange, attribué par la rédaction de France Football, est décerné à un acteur du football français qui entretient de bons rapports avec les médias.

Prix citron

Corinne Diacre (Équipe de France féminine).



Le prix citron, attribué par la rédaction de France Football, est décerné à un acteur du football français qui entretient de mauvais rapports avec les médias.



Wendie Renard vient de recevoir un cadeau de Noël bien mérité. Pour la première fois de son histoire, l'hebdomadaire France-Football a décidé de récompenser la meilleure joueuse française de l'année et Wendie Renard est l'heureuse élue.L'hebdomadaire souligne le palmarès phénoménal de l'internationale : 13 fois le titre de Championne de France, 6 fois la Coupe de France, et autant de Ligue des champions, tout cela sous le maillot de l’Olympique Lyonnais où elle est arrivée en 2006.Cette distinction récompense la Coupe du monde 2019 de Wendie Renard, durant laquelle, et sa victoire en Ligue des champions en tant que capitaine de l’OL.Ces dernières semaines, Wendie Renard a présenté son livre intitulé « Wendie Renard : mon étoile ».La jeune femme de 29 ans a un caractère bien trempé. Normal quand on est femme, sportive internationale et que sa carrière a été construite à force de courage et de travail.Dans un entretien accordé à Marie Bosher pour Outre-mer la 1 ère Wendie Renard s'était confiée sur son parcours qui n'a pas toujours été facile.Le jeu de cartes de la vie n'était pas gagné au départ pour Wendie. De l'"Essor préchotin" à la coupe du monde 2019, elle s'est forgé un caractère d'acier et aujourd'hui elle est légitimement devenue une ambassadrice pour les jeunes.Quand elle évoque sa relation tendue avec la sélectionneuse de l’équipe de France Corinne Diacre, son franc-parler ne plaît pas à tout le monde notamment à Noël Le Graët , le président de la Fédération Française de Football.Pour la petite histoire, la sélectionneuse de l’équipe de France Corinne Diacre s'est vu décerner le prix Citron par la rédaction de France Football . Ce prix est décerné à un acteur du football français qui entretient de mauvais rapports avec les médias. A n'en pas douter Wendie Renard appréciera.