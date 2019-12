Wendie Renard suit sa bonne étoile

300 pages pour résumer une vie déjà bien remplie. A l'aube de ses 30 ans, la martiniquaise Wendie Renard star internationale du football féminin affiche un destin exceptionnel. Elle signe avec deux autres journalistes du journal l'Equipe une autobiographie "Mon étoile".

Brigitte Brault •

Un rêve de petite fille

"J'ai toujours dit à ma mère : je veux porter le maillot de l’équipe de France. Même à l’école, quand ils nous demandaient ce qu’on voulait faire, moi, j’écrivais : footballeuse professionnelle”

Au palmarès de Wendie Renard: treize titres de championne de France, six ligues des champions et plus de cent sélections en équipe de France. La martiniquaise peut être fière de ce parcours hors du commun. Un exemple de réussite pour tous.De sa jeunesse martiniquaise au Prêcheur, à son arrivée en métropole, Wendie Renard partage avec nous ses valeurs – le courage, le respect, la combativité et la foi.Au fil des pages, Wendie Renard se livre aussi sur son enfance, sur ses rêves et sur son parcours en équipe de France. Elle ne cache pas non plus sa relation pour le moins tendue avec la sélectionneuse Corinne Diacre , nommée fin août 2017.Consacrée par la presse nationale et internationale , Wendie Renard se prête depuis plusieurs jours au jeu des médias locaux sur sa terre natale pour la promotion de son livre "Mon étoile" co-écrit avec Yohann Hautbois et Syanie Dalmat.