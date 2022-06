Xavier Fichau nouveau directeur EDF en Martinique

EDF Martinique annonce sur son compte twitter et par communiqué, jeudi 2 juin 2022, la prise de fonction de son nouveau directeur. Xavier Fichau est en place depuis le mercredi 1er juin 2022 en remplacement d’Olivier Flambard appelé à d’autres fonctions au sein du Groupe. Le Nouveau directeur est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

Martinique la 1ère •

Ingénieur Arts et Métiers, Xavier Fichau, avant de rejoindre la Martinique était directeur délégué d’Enedis (filiale de distribution d’EDF dans l’hexagone) pour la Picardie depuis 2018.

Il a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein des Groupes EDF et Engie.

Il a occupé différentes fonctions dans la distribution du gaz et de l’électricité, alternant entre des fonctions de management opérationnel et des fonctions de direction.

Les ambitions

Xavier Fichau se réjouit de retrouver un territoire dans lequel EDF exerce l‘ensemble des activités du groupe, de la production à la commercialisation en passant par le transport et la distribution. " On retrouve en Martinique l’essentiel des enjeux auxquels le Groupe EDF ambitionne de faire face : s’engager dans la fourniture d’une électricité neutre en CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique en conciliant bien-être et développement ", explique Xavier Fichau.

Accompagner la transition énergétique

La part des énergies renouvelables a nettement augmenté au cours des dernières années en Martinique, rappelle le nouveau directeur passant de 7 à 25% entre 2018 et aujourd’hui. "Notre rôle consiste à accompagner cette transition, avec des réseaux renforcés et des solutions techniques nouvelles pour intégrer ces énergies dans le système électrique tout en assurant la meilleure qualité de fourniture à nos clients".

Xavier Fichau consacrera ses premières semaines à rencontrer les équipes d’EDF et l’ensemble des parties prenantes du territoire.