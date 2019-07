Yohan Pavadé & Saïdou Bernabé remportent "Les Luminas d'or 2019"

Saïdou Bernabé et Yoane Pavadé : Parallel 14

Palmarès 2019

© Lumina La cérémonie des Luminas 2019 à Tropiques Atrium (Fort-de-France).

Incident technique à Tropiques Atrium

© Lumina Cérémonie des Luminas 2019 (4 juillet 2019 à Fort-de-France).

Tous les 2 ans, "Les Luminas", les grands trophées de la jeunesse, récompensent les jeunes martiniquais les plus talentueux.Cette année, lors de la cérémonie des distinctions (jeudi 4 juillet 2019), à l'Atrium (Fort-de-France). le jury a tranché en faveur de Yohan Pavadé et Saïdou Bernabé.Les deux jeunes entrepreneurs ont créé Parallel 14 en 2014, le premier centre de formation spécialisé dans la formation numérique et la post-production de la Martinique.LUMINA D’OR : Yohan Pavadé & Saïdou BernabéAction Positive : Christophe MaleauJeune entreprise de l’année : BBQ Donut BoatJeune entrepreneur : Antoine Jean-ZéphirinJeune Sportive : Mandy François-ElieEvénement de l’année : Baccha FestivalTransmission du patrimoine : Ivy JaltaRecherche Universitaire : Syndia SindikalayL'objectif de ce concours est de mettre à l'honneur des martiniquais qui font des "choses extraordinaires" en Martinique bien sûr mais aussi dans le monde entier.La tenue de la cérémonie a été menacée à cause d'un incendie dans un local électrique de Tropiques Atrium. "À18h30 après quelques réparations ce problème fut résolu. Les techniciens n’ayant malheureusement pas pu faire leurs réglages lumière et vidéo durant la journée, ils ont donc demandé une heure et demie pour pouvoir finaliser le spectacle et proposer un show de qualité", précise l'organisation. "Nous tenons à remercier toutes les personnes qui croient en nous et comprennent que cette situation n’était pas de notre fait", ajoute l'équipe des Luminas.