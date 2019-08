Yoles 2019 : la gendarmerie nationale fait le bilan des moyens déployés

© Kelly Babo Contrôle de gendarmerie sur les routes de Martinique.

Sécurisation sur terre, en mer et dans les airs

© Jean-Claude Samyde Contrôle de gendarmerie sur les routes de Martinique.

© Martinique 1ère Les gendarmes de la brigade nautique en action

Bilan satisfaisant pour les militaires

Selon les chiffres des autorités, cette année, près de 69 000 personnes ont assisté à ce rendez-vous sportif, culturel et touristique majeur des grandes vacances en Martinique, avec en moyenne 8625 spectateurs par jour.Pour garantir la sécurité de ces passionnés dans les villes-étapes situées en zone de gendarmerie, 1551 militaires ont été mobilisés durant la compétition (soit près de 200 gendarmes par jour).Cet important dispositif de sécurisation a permis d’assurer la protection des personnes et des biens dans tous les secteurs.Sur terre : les gendarmes territoriaux, mobiles et réservistes ont garanti la sécurité des villes d'accueil, en assurant le contrôle des accès et en réalisant des patrouilles régulières. Dans ce cadre, une soixantaine d'infractions délictuelles ont été relevées, dont 43 liées aux stupéfiants. Par ailleurs, 95 infractions au code de la route ont été constatées et 203 armes blanches ont été confisquées (couteaux, tournevis, ciseaux, etc).En mer : La brigade nautique armée du patrouilleur "le Bekin" et de 2 jets-ski a sécurisé le plan d'eau autour des yoles et effectué plusieurs secours suite à des naufrages de bateaux de plaisance.Dans les airs : L'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie (SAG) a été mobilisé pour des missions de survol de la course et des opérations de secours. De son côté, la brigade de gendarmerie des transports aériens s'est assurée du respect de l'interdiction de survol des drones au-dessus du public.Au final, un bilan très positif estime le commandement à l’issue de ce tour de Martinique en yoles rondes édition 2019.Notez que plusieurs gendarmes faisaient partie des équipages "Tania chaussures" et "Royal jus de fruits".