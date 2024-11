14e forum économique des îles de l'océan Indien :"l'enjeu, c'est de consommer local" pour la vice-présidente du département

La 14e édition du forum économique des îles de l'océan Indien s'est ouverte ce mardi à la Technopole de Dembéni. Plusieurs centaines d'entrepreneurs de la région vont débattre jusqu'à jeudi, notamment d'autonomie alimentaire selon la vice-présidente du département en charge du développement économique.

La technopole de Dembéni, inaugurée ce lundi, est déjà mise à contribution. Elle accueille ce mardi 5 novembre la 14e édition du forum économique des îles de l'océan Indien. Plusieurs centaines d'entrepreneurs sont réunies jusqu'à jeudi autour du thème de la production régionale. "C'est une opportunité, on s'est mobilisé pour que ce soit à la technopole, un site dédié à accompagner les porteurs de projets. C'est un point marquant pour l'économie de Mayotte", note Bibi Chanfi, la vice-présidente du département en charge du développement économique.

Selon elle, la priorité sera notamment la souveraineté alimentaire. "Il faut qu'on commence à produire sur place, ou dans la région, qu'on valorise les circuits courts", explique l'élue. "On a pu voir comment le covid nous a impactés, nous qui sommes sur un territoire insulaire avec beaucoup d'importations de l'extérieur." Un cas de figure qui s'est à nouveau présenté en début d'année, quand des armateurs avaient annoncé qu'ils ne passeraient plus par le canal de Suez après des tirs de missiles de rebelles yéménites.

"Nous pouvoir valoriser chez les uns et les autres des projets qui peuvent marcher sur d'autres territoires", poursuit-elle. "L'enjeu est d'abord de pouvoir consommer localement, puis on parlera d'exportation quand on aura une production suffisante." Pour cela, l'élue rappelle que le département accompagne depuis plusieurs années la structuration des filières agricoles.