Inauguration de la technopole de Dembéni : "le plus bel équipement de la zone océan Indien" selon son président

La technopole de Démbéni est inaugurée ce lundi, "une date historique" pour le président de la structure, Madi Moussa Velou. Selon l'élu départemental, cette nouvelle structure va permettre d'accompagner le développement économique et l'innovation sur le territoire.

Ce lundi 4 octobre est "une date historique" car elle correspond à l'inauguration de la technopole de Dembéni. "C'est une fierté pour Mayotte", confie Madi Moussa Velou, le président de l'association Mayotte technopole, à la tête de cette structure. Elle doit permettre d'accompagner le développement économique du territoire et encourager l'innovation.

"Nous avons plusieurs salles de travail, des espaces de co-working, un amphithéâtre pouvant aller jusqu'à 240 places, la résidence des chercheurs ou des intervenants avec cinq studios", énumère le vice-président du conseil départemental. "Nous avons aussi des bureaux réservés aux entreprises dans la recherche et l'innovation, on en a déjà deux ou trois installées."

De l'innovation autour de la mer

Les entreprises peuvent ainsi louer temporairement les salles de travail ou l'amphithéâtre pour organiser des séminaires. Les bureaux sont loués pour 33 euros le mètre carré, l'association prend en charge le ménage, le gardiennage et met à disposition le mobilier et les espaces communs. "Nous avons tout un pôle prévu pour l'université de Mayotte qui va délocaliser sur le site ses formations de recherche", poursuit Madi Velou. "Cette collaboration sera surtout autour de la mer, nous considérons qu'il y a énormément de métiers peu connus de nos jeunes et de nombreux chercheurs s'intéressent à la mer." À terme, Medialab, un laboratoire d'analyse multifonction, doit également être construit en contrebas pour pouvoir réaliser sur place des études et des analyses.

"C'est le plus bel équipement de la zone océan Indien", assure même le président de la technopole. "Si on prend par exemple les couverts en bambous, on les importe de Chine alors qu'on a plein de bambous. Avec nos imprimantes 3D, nous pourrons aider à prototyper des produits si un porteur de projet se manifeste." Différents services pour obtenir des financements ou aider à professionnaliser le projet peuvent être proposés.

Si le chantier n'a pas accusé de retard, le budget de 15 millions d'euros a été dépassé d'un million d'euros à cause de la hausse des coûts des matériaux de construction. Le jeu en vaut la chandelle selon Madi Velou : "c'est en offrant des espaces dignes de ce nom qu'on peut attirer les professionnels chez nous."